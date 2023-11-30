Космонавт Кононенко с МКС поздравил молодоженов, чья свадьба прошла на ВДНХ

Как в свою очередь отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, церемония бракосочетания украсила выставку-форум "Россия"

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Свадьба инженера-конструктора отдела разработки электромеханических агрегатов и систем разделения АО "Ракетно-космический центр "Прогресс" Кирилла Казакова и аэрографа Екатерины Мишкиной прошла во время Дня Самарской области на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. Молодоженов с Международной космической станции (МКС) поздравил космонавт и Герои России Олег Кононенко, передает корреспондент ТАСС.

"Вы отправляетесь в долгий и волнующий полет - совместную жизнь, в этом космическом путешествии вас ждет много приключений, но именно они делают вашу историю богаче и интереснее. Как вы знаете, командная работа на космическом корабле - гарантия успеха, в семейном экипаже это означает понимание, уважение и умение вдохновлять друг друга. Вместе устремляясь к звездам, будьте всегда одной командой и вместе творите свой космос, наполненный любовью, радостью и заботой друг о друге", - сказал Кононенко.

В свою очередь, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отметил, что эта церемония бракосочетания украсила выставку-форум "Россия". Молодожены, обменявшись кольцами, станцевали свой первый танец. Их также поздравили космонавты и Герои России Елена Серова и Олег Артемьев, представитель РКЦ "Прогресс" Дмитрий Щелоков и посетители выставки.

"Самая первая свадьба на выставке тоже была космической - ребята познакомились, работая на космодроме "Восточный". Россия - это страна, которая объединяет: народы, культуры, традиции, а наша выставка объединяет сердца", - сказала заместитель генерального директора АНО "Дирекция Выставки Достижений "Россия" Анастасия Звягина.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.