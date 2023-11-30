США заявили, что из-за технических проблем вряд ли проведут высадку на Луну в срок

По оценке Главного контрольного управления США, для высадки астронавтов на поверхность Луны требуется усовершенствовать, в частности, системы жизнеобеспечения скафандра

ВАШИНГТОН, 30 ноября. /ТАСС/. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), вероятнее всего, не сможет осуществить высадку астронавтов на поверхность Луны в конце 2025 года из-за проблем с разработкой посадочного модуля и скафандра. Такая оценка приводится в отчете Главного контрольного управления США (контрольно-ревизионного органа Конгресса).

Как отмечается в документе, NASA и его подрядчики "по-прежнему сталкиваются с вызовами при разработке лунного посадочного модуля и скафандров". "К примеру, некоторые летные испытания были отложены, что может повлиять на сроки проведения последующих испытаний. И остается значительный объем трудной работы. В результате мы установили, что миссия по высадке на Луне вряд ли будет осуществлена в 2025 году, как планируется", - говорится в отчете.

В контрольно-ревизионном органа Конгресса констатировали, что специалисты космического ведомства ранее отвели 79 месяцев на разработку посадочного модуля. Это "на 13 месяцев меньше, чем в среднем уходит на крупные проекты NASA". "Из-за сложности пилотируемых полетов в космос нереалистично ожидать, что разработка в рамках данной программы будет завершена более чем на год быстрее, чем в среднем уходит на крупные проекты NASA, большинство из которых не относится к пилотируемым полетам в космос, - говорится в документе. - Как установило Главное контрольное управление, если разработка займет столько же времени, сколько в среднем крупные проекты NASA, то миссия Artemis 3, скорее всего, будет осуществлена в начале 2027 года".

В отчете заостряется внимание на том, что "предстоит проделать большую работу над решением проблем с дизайном" скафандра. По оценке контрольного управления, для высадки астронавтов на поверхность Луны требуется усовершенствовать, в частности, системы жизнеобеспечения скафандра, на что потребуется время.

Глава NASA Билл Нельсон заявил в апреле на слушаниях в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США, что два американских астронавта могут высадиться на поверхность Луны в конце 2025 или начале 2026 года в рамках миссии Artemis 3.

Весной 2019 года NASA анонсировало проект лунной программы Artemis, которая будет состоять из трех этапов. Первый из них (Artemis 1) предусматривал беспилотный полет установленного на ракету Space Launch System корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю. Полет состоялся 16 ноября - 11 декабря 2022 года. Второй этап (Artemis 2) - облет естественного спутника Земли с экипажем на борту. Он, как ожидается, будет совершен в конце 2024 года. На третьем этапе миссии (Artemis 3) NASA рассчитывает осуществить высадку астронавтов на Луну, а затем отправить их к Марсу ориентировочно в середине 2030-х.