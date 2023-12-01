"Прогресс МС-25" с мандаринами и новогодними подарками отправится к МКС

В доставляемый на станцию груз также войдет 515 кг топлива дозаправки, 420 л питьевой воды и 40 кг сжатого азота в баллонах

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Грузовой космический корабль "Прогресс МС-25" будет выведен на орбиту с помощью ракеты-носителя "Союз-2.1а" с космодрома Байконур в пятницу. На нем на Международную космическую станцию (МКС) будет доставлено больше 2,5 тонн грузов.

Как сообщили в Роскосмосе, старт ракеты намечен на 12:25 мск с площадки номер 31 (стартовый комплекс "Восток") космодрома Байконур. Примерно через девять минут корабль будет выведен на орбиту. Через двое суток после старта он сблизится с МКС. Стыковка с малым исследовательским модулем "Поиск" намечена на 14:15 мск в воскресенье.

Это будет четвертый запуск корабля "Прогресс МС" в этом году и восьмой пуск ракеты с космодрома Байконур. На ракету нанесены изображения, посвященные 35-летию полета многоразового космического корабля "Буран" и 100-летию со дня рождения первого начальника Главного управления космических средств Министерства обороны СССР Александра Максимова, а также десятилетию науки и технологий и турниру "Игры будущего".

Новогодние подарки и мандарины

"Прогресс МС-25" доставит на МКС 2 528 кг грузов, среди которых 515 кг топлива дозаправки, 420 л питьевой воды, 40 кг сжатого азота в баллонах, а также около 1 553 кг различного оборудования и материалов в грузовом отсеке: средства медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, предметы одежды.

Кроме того, на корабле отправится специальный комплекс "Инкубатор-3" и 48 яиц японского перепела, с помощью которых планируется провести эксперимент "Перепел", а также оборудование для эксперимента "Кварц-М", которое космонавтам предстоит установить снаружи станции в ходе внекорабельной деятельности.

Как сообщили ТАСС в Институте медико-биологических проблем (ИМБП) РАН, на грузовом корабле на станцию отправится питание для членов экипажа, в том числе мандарины, апельсины и конфеты для новогоднего стола. Кроме них космонавты получат вяленое мясо, говядину и оленину, горчицу и аджику, яблоки, грейпфруты и лимоны.

Ранее в службе психологической поддержки экипажа МКС сообщили ТАСС, что "Прогресс МС-25" также доставит на станцию новогодние подарки, которые членам экипажа подготовили их родные и близкие. В мешочки с подарками также вложены брелоки с драконами.

"Прогресс МС" - российский автоматический космический корабль, который создавался специально для обслуживания орбитальных станций. Используется для доставки на МКС различных грузов (топлива, научного оборудования, кислорода, воды, продовольствия и другого), а также для корректировки ее орбиты.