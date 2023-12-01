СМИ: японский модуль SLIM совершит посадку на Луне 20 января

Аппарат планируется вывести на орбиту естественного спутника Земли в конце декабря, сообщает телеканал NHK

ТОКИО, 1 декабря. /ТАСС/. Японский исследовательский модуль SLIM совершит посадку на Луне ориентировочно 20 января 2024 года. Об этом сообщил телеканал NHK.

По его данным, аппарат планируется вывести на орбиту естественного спутника Земли в конце декабря. Затем специалисты Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) проведут проверки и корректировки его курса перед началом спуска на поверхность. Прилунение займет, как ожидается, 20 минут с момента начала снижения.

Изначально в JAXA прогнозировали, что посадка на поверхность Луны будет совершена в первой половине февраля 2024 года. Модуль был запущен с космодрома Танэгасима в юго-западной префектуре Кагосима 7 сентября. SLIM высотой 2,4 м и массой 200 кг предназначен для изучения кратеров и рельефа Луны с помощью технологий, аналогичных применяемым в системах распознавания лиц. Аппарат оснащен специальной камерой, которая позволяет измерять содержание железа и других элементов в грунте.

Японский модуль способен совершить посадку в определенном месте на Луне с погрешностью не более 100 м. Полученные аппаратом данные предполагается использовать, в частности, в рамках лунной программы Artemis Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства. В случае успеха Япония станет пятой страной в мире, посадившей модуль на поверхность естественного спутника Земли. Это удалось Советскому Союзу, США, Китаю и Индии.