Госкомиссия одобрила заправку и пуск ракеты "Союз" с кораблем "Прогресс МС-25"

"Прогресс МС-25" доставит на МКС 2 528 кг грузов, среди которых 515 кг топлива дозаправки, 420 л питьевой воды, 40 кг сжатого азота в баллонах, а также около 1 553 кг различного оборудования и материалов в грузовом отсеке

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Государственная комиссия приняла решение о готовности к предстоящему пуску ракеты-носителя "Союз-2.1а", которая должна вывести на орбиту корабль "Прогресс МС-25". Об этом сообщили в Роскосмосе.

"Сегодня на космодроме Байконур государственная комиссия разрешила заправку топливом ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-25" и ее пуск с 31-й площадки в 12:25:11 по московскому времени", - говорится в сообщении госкорпорации. На ракету нанесены изображения, посвященные 35-летию полета многоразового космического корабля "Буран" и 100-летию со дня рождения первого начальника Главного управления космических средств Министерства обороны СССР Александра Максимова, а также Десятилетию науки и технологий и турниру "Игры Будущего".

"Прогресс МС-25" доставит на МКС 2 528 кг грузов, среди которых 515 кг топлива дозаправки, 420 л питьевой воды, 40 кг сжатого азота в баллонах, а также около 1 553 кг различного оборудования и материалов в грузовом отсеке: средства медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, предметы одежды. Кроме того, корабль доставит питание для российских космонавтов, в том числе мандарины, о чем ранее сообщали ТАСС в НИИ пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии.

Ранее в службе психологической поддержки экипажа МКС также сообщали ТАСС, что "Прогресс МС-25" также доставит на станцию новогодние подарки, которые членам экипажа подготовили их родные и близкие. В мешочки с подарками также вложены брелоки с драконами.