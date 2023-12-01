"Прогресс МС-25" с трофеем "Игр будущего" и другими грузами вывели на орбиту

Ракета-носитель стартовала с площадки №31 космодрома Байконур

КОСМОДРОМ БАЙКОНУР /Казахстан/, 1 декабря. /ТАСС/. Ракета-носитель "Союз-2.1а" вывела на орбиту грузовой космический корабль "Прогресс МС-25", передает корреспондент ТАСС с космодрома Байконур. Ракета-носитель стартовала с площадки №31 космодрома Байконур.

Ожидается, что полет до МКС займет около двух суток. Стыковка с малым исследовательским модулем "Поиск" намечена на 14:15 мск в воскресенье.

"Прогресс МС-25" доставит на МКС 2 528 кг грузов, среди которых 515 кг топлива дозаправки, 420 л питьевой воды, 40 кг сжатого азота в баллонах и около 1 553 кг различного оборудования и материалов в грузовом отсеке: средства медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, предметы одежды. В космос также отправится трофей турнира "Игры будущего", который вернется на Землю в 2024 году и будет представлен на турнире. Кроме того, корабль доставит питание для российских космонавтов, в том числе мандарины, о чем ранее сообщали ТАСС в НИИ пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии.

На ракету нанесены изображения, посвященные 35-летию полета многоразового космического корабля "Буран" и 100-летию со дня рождения первого начальника Главного управления космических средств Министерства обороны СССР Александра Максимова, а также десятилетию науки и технологий и турниру "Игры будущего".

Ранее в службе психологической поддержки экипажа МКС также сообщили ТАСС, что "Прогресс МС-25" доставит на станцию новогодние подарки, которые членам экипажа подготовили их родные и близкие. В мешочки с подарками также вложены брелоки с драконами.