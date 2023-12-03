"Прогресс" доставит мандарины и новогодние подарки на МКС

Всего на корабле отправили 2,5 тыс. кг грузов

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Грузовой корабль "Прогресс МС-25", который был запущен с космодрома Байконур в пятницу, причалит к Международной космической станции (МКС) в воскресенье.

Стыковка с малым исследовательским модулем "Поиск" намечена на 14:15 мск. Предполагается, что корабль пробудет в составе станции чуть меньше шести месяцев.

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с кораблем "Прогресс МС-25" стартовала в 12:25 мск с космодрома Байконур 1 декабря. Это был четвертый запуск корабля "Прогресс МС" в этом году. На "Союз-2.1а" были нанесены изображения, посвященные 35-летию полета многоразового космического корабля "Буран" и 100-летию со дня рождения первого начальника Главного управления космических средств Министерства обороны СССР Александра Максимова, а также десятилетию науки и технологий и турниру "Игры будущего".

Новогодние подарки и мандарины

"Прогресс МС-25" доставит на МКС 2 528 кг грузов, среди которых 515 кг топлива дозаправки, 420 л питьевой воды, 40 кг сжатого азота в баллонах и около 1 553 кг различного оборудования и материалов в грузовом отсеке: средства медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, предметы одежды. В космос также отправится трофей турнира "Игры будущего", который вернется на Землю в 2024 году и будет представлен на турнире.

Кроме того, на корабле отправится специальный комплекс "Инкубатор-3" и 48 яиц японского перепела, с помощью которых планируется провести эксперимент "Перепел", а также оборудование для эксперимента "Кварц-М", которое космонавтам предстоит установить снаружи станции в ходе внекорабельной деятельности.

Как сообщили ТАСС в Институте медико-биологических проблем РАН, на грузовом корабле на станцию отправится питание для членов экипажа, в том числе мандарины, апельсины и конфеты для новогоднего стола. Кроме них космонавты получат вяленое мясо, говядину и оленину, горчицу и аджику, яблоки, грейпфруты и лимоны.

Ранее в службе психологической поддержки экипажа МКС сообщили ТАСС, что "Прогресс МС-25" также доставит на станцию новогодние подарки, которые членам экипажа подготовили их родные и близкие. В мешочки с подарками также вложены брелоки с драконами.

"Прогресс МС" - российский автоматический космический корабль, который создавался специально для обслуживания орбитальных станций. Используется для доставки на МКС различных грузов (топлива, научного оборудования, кислорода, воды, продовольствия и другого), а также для корректировки ее орбиты.