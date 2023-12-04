Китай успешно запустил для Египта спутник дистанционного зондирования MisrSat-2

Аппарат будут использовать для нужд сельского и лесного хозяйства, городского строительства и наблюдения за экологией, рассказали в Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники

ПЕКИН, 4 декабря. /ТАСС/. Китай запустил спутник дистанционного зондирования MisrSat-2 для Египта. Как сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC), одновременно на орбиту были выведены два космических аппарата КНР - Starpool-2A и Starpool-2B (также известны как Xingchi-2A и Xingchi-2B).

Запуск прошел успешно, уточняется в сообщении, размещенном на странице CASC в соцсети WeChat. Старт ракеты CZ-2C с космодрома Цзюцюань на севере страны был осуществлен в 12:10 по местному времени (07:10 мск) и стал 499-м по счету для носителей этой серии. По данным корпорации, MisrSat-2 был разработан пятым научно-исследовательским центром CASC.

"Это плодотворный результат всеобъемлющего прагматического сотрудничества Китая и Египта", - подчеркивается в сообщении.

MisrSat-2 будет использоваться для нужд сельского и лесного хозяйства, городского строительства, наблюдения за экологией. Этот проект призван стимулировать меры, направленные на повышение благосостояния населения Египта.

CZ-2C - жидкотопливная двухступенчатая ракета с диаметром обтекателя 3,35 м. Она достигает 42 м в длину и способна вывести на низкую околоземную орбиту до 2,85 т полезного груза (для геостационарной переходной орбиты - 1 т).

Пекин активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники и технологии, предназначенные для освоения Луны. Китайские специалисты реализуют проект исследования астероидов и Марса. На орбите завершено строительство космической станции КНР, которая готова для международного сотрудничества. В 2022 году Китай провел 64 запуска, в очередной раз побив собственный рекорд и заняв по этому показателю (за год) второе место после США.