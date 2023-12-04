Запущенный при испытаниях космической ракеты спутник Южной Кореи передал сигнал

Запуск состоялся примерно в 14:00 по местному времени с баржи в водах рядом с островом Чеджудо

СЕУЛ, 4 декабря. /ТАСС/. Запущенный 4 декабря при испытаниях космической ракеты на твердом топливе южнокорейский коммерческий спутник передал сигнал наземной станции. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на компанию - разработчика спутника Hanwha Systems.

Первый сигнал с орбиты был отправлен в 15:45 по местному времени (09:45 мск) в наземный центр в Республике Корея. Запуск состоялся примерно в 14:00 по местному времени с баржи в водах рядом с островом Чеджудо. Для объявления окончательного успеха необходимо установление двусторонней связи. Компания сможет подтвердить, что спутник принял сигнал с Земли примерно через 5-6 часов после запуска.

Речь идет о спутнике-носителе радиолокационной станции с синтезированной апертурой (SAR). Его масса составляет примерно 100 кг. В Министерстве национальной обороны Республики Корея указали, что спутник имеет гражданский, коммерческий характер. В компании отметили, что он предназначен для решения задач, связанных с экологией.

В то же время в оборонном ведомстве подчеркнули, что нынешние испытания космической ракеты поспособствуют более быстрому обретению Сеулом независимого потенциала космической разведки. "Когда разработка ракеты-носителя будет завершена, южнокорейская армия сможет запускать небольшие разведывательные спутники в соответствии с собственными потребностями", - заявили в министерстве. Нынешние испытания твердотопливной ракеты были третьими.

Правительство отметило, что нынешние испытания ракеты важны для укрепления южнокорейской системы "трех осей", которая предназначена для противодействия угрозам со стороны КНДР, в том числе ядерным. В трех из четырех ступенях ракеты используется твердое топливо, в последней - жидкое.

21 ноября КНДР запустила свой первый разведывательный спутник "Маллигён-1" на собственной ракете "Чхоллима-1" с космодрома Сохэ на территории народной республики. Первый разведывательный спутник южнокорейской разработки был запущен 1 декабря на ракете Falcon 9 американской компании SpaceX с базы Космических сил США в Калифорнии.