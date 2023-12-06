КНР успешно запустила спутник с платформы в Южно-Китайском море

Пуск производился при помощи ракеты Jielong-3

ПЕКИН, 6 декабря. /ТАСС/. КНР успешно запустила с платформы в Южно-Китайском море спутник для тестирования интернет-технологий. Об этом сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC).

Как уточняется на ее странице в соцсети WeChat, запуск был осуществлен в 03:24 по местному времени (в 22:24 мск во вторник) при помощи ракеты Jielong-3 с морской платформы, расположенной недалеко от города Янцзян (южная провинция Гуандун).

Jielong-3 была разработана и построена Первым научно-исследовательским центром CASC. Инвестиции в проект обеспечила Китайская ракетная компания. Jielong-3 - твердотопливная четырехступенчатая ракета с диаметром обтекателя 3,35 м. Она достигает 31 м в длину и способна вывести на солнечно-синхронную орбиту (500 км) до 1,5 тонны полезного груза. Эта ракета будет применяться преимущественно в коммерческих целях, первый ее запуск осуществлен в декабре 2022 года.

Пекин активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая как метеорологические, так и телекоммуникационные, навигационные спутники, а также технологии для освоения Луны. Китайские специалисты одновременно реализуют проект по исследованию астероидов и Марса. На орбите завершено строительство космической станции КНР. В 2022 году Китай осуществил 64 запуска, в очередной раз побив собственный рекорд и заняв по этому показателю за год второе место после США.