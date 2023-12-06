Космический центр ОАЭ обсуждает с NASA полет эмиратского астронавта на Луну

Как отметила газета The National, в настоящее время к полетам на Луну в рамках миссии Artemis допущены только американские и канадские астронавты

ДУБАЙ, 6 декабря. /ТАСС/. Космический центр имени Мухаммеда бен Рашида из Объединенных Арабских Эмиратов обсуждает с Национальным управлением США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) полет эмиратского астронавта на Луну в рамках программы Artemis. Об этом сообщила эмиратская газета The National со ссылкой на главу NASA Билла Нельсона.

"Идут ли переговоры? Ответ - да. Мы не готовы делать заявление. Я оставлю это на усмотрение Космического центра [имени Мухаммеда бен Рашида]", - сказал Нельсон, отвечая на вопрос издания. К настоящему моменту к полетам на Луну в рамках миссии Artemis были допущены только американские и канадские астронавты, пишет The National.

Весной 2019 года NASA анонсировало проект лунной программы Artemis, состоящей из трех этапов. Первый из них (Artemis I) предусматривает беспилотный полет установленного на ракету Space Launch System (SLS) корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю. Второй этап (Artemis II) - облет естественного спутника Земли с экипажем на борту. На третьем этапе миссии (Artemis III) NASA рассчитывает осуществить высадку астронавтов на Луну, а затем отправить их к Марсу ориентировочно в середине 2030-х годов.