Чехия отказалась от предложения компании Axiom участвовать в полете в космос

Решение властей республики обусловлено отсутствием средств

ПРАГА, 7 декабря. /ТАСС/. Чехия из-за отсутствия средств отказалась направить своего астронавта в состав экипажа для полета в космос, который готовит американская компания Axiom. Со ссылкой на директора департамента космических исследований министерства транспорта республики Вацлава Коберу об этом сообщил новостной портал novinky.cz.

Минтранс в июне 2023 года проинформировал о предложении Axiom включить в состав космического экипажа для полета на Международную космическую станцию (МКС) отобранного в ноябре 2022 года Европейским космическим агентством капитана чешских ВВС Алеша Свободу. За участие в предстоящей миссии республика должна была заплатить $60 млн.

"В настоящее время нет средств, чтобы [Свобода] летел [в космос]", - привел портал слова Коберы. Чехия, по его словам, находится в сложной экономической ситуации. Представитель Минтранса не исключил, что республика в будущем получит от Axiom или других компаний, занимающихся аналогичной деятельностью, новое предложение послать своего представителя на МКС.

В космосе побывал лишь один представитель Чехии - Владимир Ремек. В качестве космонавта-исследователя он осуществил полет по программе "Интеркосмос" со 2 по 10 марта 1978 года на корабле "Союз-28", который пилотировал Алексей Губарев.