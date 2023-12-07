Группировку спутников связи "Гонец-М1" запустят на орбиту до 2033 года

Директор Института космических технологий Красноярского научного центра Сибирского отделения РАН Николай Тестоедов отметил, что первый такой аппарат могут отправить в космос в 2027-2028 годах

НОВОСИБИРСК, 7 декабря. /ТАСС/. Группировку спутников связи "Гонец-М1" планируют полностью запустить до 2033 года. Первые из 28 аппаратов окажутся на орбите до 2028 года, сообщил ТАСС директор Института космических технологий Красноярского научного центра Сибирского отделения РАН Николай Тестоедов.

"Гонец-М1" прошел эскизное проектирование, сейчас начинается собственно проектирование, конструирование, отработка и так далее. И в течение нескольких лет эта группировка будет создаваться. <...> Где-то на рубеже 2030-2033 года будет полноценная группировка - 28 аппаратов. Он будет нести очень большую связную функцию", - сказал Тестоедов в беседе с корреспондентом.

Он отметил, что запуск первого спутника группировки может произойти в 2027-2028 годах. Для вывода на орбиту всех 28 аппаратов понадобится минимум девять пусков ракеты.

Сейчас развернута группировка спутников "Гонец М". Аппараты "Гонец-М1" - это многофункциональная системы персональной спутниковой связи и передачи данных. Однако при этом группировка будет использована и для некоторых задач навигации за счет установки на него дополнительной аппаратуры.

"Сам "Гонец" будет являться точкой приема навигационного сигнала и, сообщая свое положение, <...> он скидывает это на землю, и земля это учитывает в поправках расчета глонассовского сигнала", - уточнил Тестоедов.