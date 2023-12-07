Экипаж корабля "Союз МС-24" отработал процедуру надевания аварийной маски

В тренировке приняли участие командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко, космонавт Николай Чуб и астронавт NASA Лорел О’Хара

МКС, 7 декабря. /ТАСС/. Экипаж корабля "Союз МС-24" провел тренировку по отработке процедуры надевания аварийной маски, которая применяется при утечке аммиака, передает спецкор ТАСС, командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко.

В тренировке также приняли участие российский космонавт Николай Чуб и астронавт NASA Лорел О’Хара. "Сегодня экипажем корабля "Союз МС-24" отработали процедуру надевания аварийной маски. Такая тренировка необходима для поддержания навыков при ее использовании в случае утечки аммиака во внутренний объем станции. Тренировка длилась 30 минут для всех троих", - отметил Кононенко.

По словам космонавта, строгого норматива по времени надевания аварийной маски не существует. "Но есть последовательность действий, которые необходимо знать наизусть. Процесс надевания маски происходит за секунды, необходимо правильно продуть ее", - пояснил Кононенко. "С аммиаком не шутят", - добавил он.

Ранее сообщалось, что экипаж Международной космической станции провел тренировку по действиям в аварийных ситуациях с использованием бортового тренажера, в том числе был отработан сценарий ликвидации возгорания на российском сегменте станции.

В новость внесена правка (14:18 мск) - повторяется в связи с уточнением во втором абзаце, верно - российский космонавт Николай Чуб и астронавт NASA Лорел О’Хара