Побывавшую на МКС игрушку "Андрей-космонавт" передали музею космонавтики в Калуге

Проект был реализован при поддержке "Роскосмоса"

КАЛУГА, 7 декабря. /ТАСС/. Космонавт Андрей Федяев и автор игрушки "Андрей-космонавт", побывавшей на международной космической станции (МКС), передали ее в Государственный музей истории космонавтики им. К. Э. Циолковского в Калуге. Об этом сообщил космонавт во время встречи с детьми в музее.

"Мы, к сожалению, не смогли сегодня приехать сюда все втроем [космонавты Роскосмоса Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин, который на орбите выполнял функции спецкора агентства ТАСС]. Я ночью вернулся из Челябинска, ребята поехали по другим задачам, а мне посчастливилось еще раз тут встретиться с игрушкой. Сам проект получился очень интересным и значимым, потому что для осуществления мечты важно именно совершать поступки", - сообщил Федяев, отметив, что он впервые в Калуге.

Космонавт также рассказал гостям музея о профессии космонавта и о том, как космонавтика влияет на научные разработки и развитие общества.

"Совместными усилиями мы отправили игрушку в космос, проект получился успешным, главное - нам удалось исполнить мечту парня. Автор "Андрея-космонавта" передал игрушку в музей, она станет уникальным экспонатом", - рассказали ТАСС в пресс-службе музея.

Игрушку "Андрей-космонавт" доставили на борт МКС, она провела в космосе 126 суток, на ней оставили автографы участники экипажа "Союз МС-23". Проект был реализован при поддержке "Роскосмоса".