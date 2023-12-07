Древние звезды Млечного Пути оказались способны производить сверхтяжелые элементы

В прошлом ученые считали, что такие вещества возникают только во время вспышек сверхновых и столкновений нейтронных звезд

ТАСС, 7 декабря. Физики открыли свидетельства того, что древнейшие звезды Млечного Пути активно производят атомы сверхтяжелых элементов, чьи ядра тяжелее водорода в 260 и более раз. В прошлом ученые считали, что такие вещества возникают только во время вспышек сверхновых и столкновений нейтронных звезд, сообщила в четверг пресс-служба Университета Северной Каролины (NCSU).

"Проведенные нами наблюдения и расчеты показывают, что в недрах звезд могут возникать элементы с массой 260 [атомных единиц массы] и выше и в результате быстрого захвата нейтронов. Это число - 260 - является очень интересным по той причине, что пока нам не удалось найти ни в космосе, ни на Земле столь тяжелых элементов, в том числе при изучении последствий ядерных испытаний", - заявил доцент NCSU Ян Редерер, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Как отмечают физики, до настоящего момента времени физики считали, что все элементы тяжелее железа, в том числе золото и уран, возникли по большей части в результате взрывов сверхновых, так как температура и давление внутри "нормальных" звезд слишком низки для их быстрого формирования. Недавно ученые также открыли свидетельства того, что эти элементы возникают в ходе столкновений нейтронных звезд.

И в том и в другом случае сверхтяжелые элементы формируются в недрах нейтронных звезд в результате так называемого R-процесса. Так астрофизики называют цепочки термоядерных реакций, в ходе которых легкие ядра превращаются в золото и прочие тяжелые элементы путем захвата большого числа нейтронов за очень короткий период времени. Исследователи выяснили, что нечто похожее происходит и в недрах крупных древних звезд.

Космические "фабрики" сверхтяжелых элементов

Ученые пришли к такому выводу в ходе изучения химического состава 42 древнейших звезд Млечного Пути, в чьих недрах астрономы недавно обнаружили необычно много металлов из группы лантанидов, а также прочих тяжелых элементов. Присутствие этого "излишка" в недрах сразу нескольких светил натолкнуло ученых на мысль, что эти атомы возникли в рамках R-процесса или его аналога, в ходе которого сначала появились сверхтяжелые ядра, впоследствии распавшиеся на более легкие и стабильные атомы.

Руководствуясь этой идеей, физики измерили доли разных элементов в материи этих звезд начиная с селена и заканчивая торием и сопоставили их массу с тем, как много разных ядер атомов должно возникать в рамках R-процесса. Эти расчеты одновременно подтвердили, что в недрах звезд действительно происходит синтез тяжелых ядер, а также позволили Редереру и его коллегам определить максимальную массу элементов, которые могут возникать внутри светил, - она превышает вес атома водорода в 260 и более раз.

Для сравнения, атом урана тяжелее водорода в 235 или 238 раз, а торий - в 232 раза. Значительно более тяжелые элементы, как отмечают ученые, отсутствуют в недрах Земли или в недрах всех изученных небесных телах Солнечной системы и всего Млечного Пути в целом. С чем это связано, физики пока не могут сказать, однако они надеются, что последующие наблюдения за древними звездами, а также теоретические расчеты, дадут ответ на этот вопрос.