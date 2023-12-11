На Восточном завершились комплексные испытания инфраструктуры с "Ангарой-НЖ"

По данным Роскосмоса, штатно прошла отработка системы термостатирования, электрические проверки, а также заправка макета компонентами ракетного топлива

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Комплексные испытания стартовой инфраструктуры с полноразмерным макетом "Ангара-НЖ" ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5" завершились на космодроме Восточный, сообщили в Роскосмосе.

"В Космическом центре "Восточный" на стартовой площадке для ракет тяжелого класса "Ангара" завершились комплексные испытания с изделием "Ангара-НЖ". Специалисты предприятий госкорпорации "Роскосмос" успешно провели все необходимые проверки в рамках первого этапа испытаний", - говорится в сообщении.

Отмечается, что штатно прошла отработка системы термостатирования, электрические проверки, а также заправка макета компонентами ракетного топлива. "Заправочные системы отработали без замечаний", - добавили в Роскосмосе. После завершения операций с "Ангарой-НЖ" ракета была переведена в горизонтальное положение и транспортирована в монтажно-испытательный комплекс.

О начале испытаний "Ангары-НЖ" Роскосмос сообщил 16 ноября.

Макет "Ангара-НЖ" изготовлен на предприятии "Полет" и предназначен для отработки подготовки первой летной "Ангары-А5" к пуску, а также для аттестации технического и стартового комплексов космического ракетного комплекса "Амур" на космодроме Восточный. Макет прибыл на космодром 5 июня.

"Ангара" - семейство российских ракет-носителей от легкого класса до тяжелого. Новое семейство использует экологически чистые компоненты топлива. Первые два пуска тяжелой "Ангары" состоялись 23 декабря 2014 года и 14 декабря 2020 года с космодрома Плесецк (1-й Государственный испытательный космодром Минобороны РФ).