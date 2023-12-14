Xinhua: Китай успешно запустил экспериментальный возвращаемый космоплан

По данным агентства, ракета CZ-2F доставила космоплан на орбиту

ПЕКИН, 14 декабря. /ТАСС/. Китай успешно запустил экспериментальный возвращаемый воздушно-космический летательный аппарат. Об этом сообщило агентство Xinhua.

По его сведениям, ракета CZ-2F доставила космоплан на орбиту. Запуск был осуществлен с космодрома Цзюцюань на севере страны.

В течение определенного времени аппарат будет находиться на орбите. Одна из его задач - провести испытания технологий многоразового запуска и научные эксперименты в целях мирного использования космоса.

Китай осуществил уже третий запуск космоплана. Первый состоялся 4 сентября 2020 года, через сутки аппарат вернулся на Землю. Второй был осуществлен 4 августа 2022 года, орбитальный полет с последующим приземлением продлился до 8 мая 2023 года.

CZ-2F - жидкотопливная двухступенчатая ракета с диаметром обтекателя 3,8 м. Она достигает 52 м в длину и способна вывести на низкую околоземную орбиту до 8,6 тонн полезного груза.

Пекин активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники и технологии, предназначенные для освоения Луны. Китайские специалисты реализуют проект исследования астероидов и Марса. На орбите завершено строительство космической станции КНР, которая готова для международного сотрудничества. В 2022 году Китай провел 64 запуска, в очередной раз побив собственный рекорд и заняв по этому показателю (за год) второе место после США.