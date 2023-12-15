Кононенко переместился на второе место в мире по суммарному пребыванию в космосе

Спецкор ТАСС на МКС обошел космонавта Юрия Маленченко

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Командир отряда космонавтов Роскосмоса, спецкор ТАСС на Международной космической станции (МКС) Олег Кононенко переместился на второе место по суммарной длительности космических полетов, обойдя космонавта Юрия Маленченко. Об этом сообщили в Роскосмосе.

"Сегодня в 09:23:39 мск космонавт Роскосмоса Олег Кононенко, участвующий в годовой экспедиции на МКС, переместился с третьего на второе место в мире по суммарной длительности космических полетов. Он обошел соотечественника Юрия Маленченко, который за 6 космических полетов набрал в сумме 827 суток 9 часов 23 минуты 19 секунд", - говорится в сообщении.

В Роскосмосе отметили, что на первом месте по суммарному пребыванию в космосе находится Геннадий Падалка, который совершил пять полетов общей продолжительностью 878 суток 11 часов 29 минут 48 секунд. Ожидается, что этот рекорд Кононенко побьет утром 4 февраля.

Космонавт прибыл на МКС в сентябре на корабле "Союз МС-24" и рассчитывает провести на станции год. Предполагается, что в рамках этой экспедиции Кононенко может стать первым человеком на Земле, пробывшим в космосе более 1 тыс. суток.