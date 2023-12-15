Казахстан прорабатывает возможность продолжения космических исследований на МКС

Также власти республики изучают вопрос отправки на орбиту казахстанского космонавта

АСТАНА, 15 декабря. /ТАСС/. Власти Казахстана прорабатывают вместе с Россией вопрос продолжения космических исследований на Международной космической станции и отправки на орбиту казахстанского космонавта. Об этом сообщил на брифинге министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин.

"Мы эту работу планомерно начинаем, я не могу сейчас сказать о конкретных сроках, потому что все зависит в том числе от бюджетного финансирования. Мы обратились к российской стороне с тем, чтобы наиболее возможные мягкие условия, связанные с бюджетом, они предоставили в связи с тем, что есть партнерские взаимоотношения. У нас до этого летали три космонавта, и мы хотим продолжить те космические исследования, которые они проводили", - сказал Мусин, отвечая на вопрос ТАСС о возможной отправке казахстанского космонавта на орбиту.

Ранее генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов сообщил в интервью "Известиям", что с Казахстаном обсуждается вопрос запуска на орбиту казахстанского космонавта.