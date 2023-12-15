Казахстан намерен к 2029 году запустить новый спутник связи

Сейчас Казахстан имеет собственную космическую систему связи, состоящую из спутников KazSat-2 и KazSat-3, а также наземных комплексов управления

АСТАНА, 15 декабря. /ТАСС/. Власти Казахстана планируют к 2029 году заменить спутник KazSat-3, через который организовано национальное телерадиовещание, на новый аппарат. Об этом сообщил ТАСС председатель аэрокосмического комитета Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Баубек Оралмагамбетов.

"В целом для развития нашей группировки космической связи, которую сейчас составляют KazSat-2 и KazSat-3, мы рассматриваем разные варианты создания нового спутника. К 2029 году мы должны заменить спутник KazSat-3. Поэтому мы отправили потенциальным мировым производителям, включая российских производителей, запрос о том, за какую стоимость и с какими техническими параметрами они могут сделать спутник для Казахстана", - сказал Оралмагамбетов.

По его словам, сейчас министерство получает ответы на запросы от различных компаний, включая европейские, и анализирует, какие из них предлагают лучшие технические параметры и наиболее выгодные условия создания космического аппарата. "Рабочее название спутника - KazSat-3R. Мы в следующем году будем активно проводить эту работу, предварительная аналитика у нас есть. Самое главное - определиться с техническими параметрами спутника: какая полезная нагрузка у него будет, на какую территорию будет идти телевещание, какой объем интернет-трафика через этот спутник пройдет. Исходя из этого мы будем определять производителей с точки зрения цены [спутника] и компетенции этих производителей", - пояснил председатель аэрокосмического комитета. Он отметил, что до конца 2024 года ведомство планирует определить компанию, которая станет производителем нового аппарата.

Сейчас Казахстан имеет собственную космическую систему связи, состоящую из спутников KazSat-2 и KazSat-3, а также наземных комплексов управления. Срок эксплуатации KazSat-2 завершится в 2026 году, а срок функционирования KazSat-3 - в 2029 году.

Ранее генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов сообщил в интервью "Известиям", что госкопорация получила от Казахстана запрос на разработку нового спутника связи.