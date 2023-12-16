16 декабря, 09:19,
обновлено 16 декабря, 09:22

Ракета "Союз-2.1б" со вторым спутником "Арктика-М" стартовала с космодрома Байконур

Сергей Савостьянов/ ТАСС
© Сергей Савостьянов/ ТАСС

Выведение космического аппарата на целевую орбиту займет более 4,5 часа, сообщили в Роскосмосе

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и гидрометеорологическим спутником "Арктика-М" № 2 стартовала с космодрома Байконур. Трансляция ведется на сайте Роскосмоса.

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Примерно через девять минут разгонный блок со спутником отделится от третьей ступени ракеты. Выведение космического аппарата на целевую орбиту займет более 4,5 часа.

Гидрометеорологические спутники "Арктика-М" созданы на базе унифицированной платформы "Навигатор" производства НПО имени С. А. Лавочкина. Спутники обеспечат круглосуточный всепогодный мониторинг поверхности Земли и морей Северного Ледовитого океана, а также постоянную и надежную связь. Кроме того, спутники способны ретранслировать сигнал от радиобуев международной поисково-спасательной системы КОСПАС-САРСАТ.

Первый такой аппарат был запущен с космодрома Байконур 28 февраля 2021 года. Изначально планировалось, что в состав космической системы войдут два спутника "Арктика-М", но в декабре 2022 года в НПО имени С. А. Лавочкина заявили, что группировка будет расширена до четырех аппаратов. На предприятии добавили, что это позволит вдвое сократить периодичность съемки. Полностью развернуть группировку "Арктика-М" планируется к 2031 году. 

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