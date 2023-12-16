Ракета "Союз-2.1б" со вторым спутником "Арктика-М" стартовала с космодрома Байконур

Выведение космического аппарата на целевую орбиту займет более 4,5 часа, сообщили в Роскосмосе

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и гидрометеорологическим спутником "Арктика-М" № 2 стартовала с космодрома Байконур. Трансляция ведется на сайте Роскосмоса.

Примерно через девять минут разгонный блок со спутником отделится от третьей ступени ракеты. Выведение космического аппарата на целевую орбиту займет более 4,5 часа.

Гидрометеорологические спутники "Арктика-М" созданы на базе унифицированной платформы "Навигатор" производства НПО имени С. А. Лавочкина. Спутники обеспечат круглосуточный всепогодный мониторинг поверхности Земли и морей Северного Ледовитого океана, а также постоянную и надежную связь. Кроме того, спутники способны ретранслировать сигнал от радиобуев международной поисково-спасательной системы КОСПАС-САРСАТ.

Первый такой аппарат был запущен с космодрома Байконур 28 февраля 2021 года. Изначально планировалось, что в состав космической системы войдут два спутника "Арктика-М", но в декабре 2022 года в НПО имени С. А. Лавочкина заявили, что группировка будет расширена до четырех аппаратов. На предприятии добавили, что это позволит вдвое сократить периодичность съемки. Полностью развернуть группировку "Арктика-М" планируется к 2031 году.