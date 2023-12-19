Космонавт Кононенко завершил проведение эксперимента "Перепел" на борту МКС

Результаты будут переданы для дальнейшего изучения на Земле

МКС, 19 декабря. /ТАСС/. Работы в рамках эксперимента "Перепел" по изучению эмбрионального развития птенцов японского перепела завершены на борту Международной космической станции (МКС), результаты будут переданы для дальнейшего изучения на Земле, передает спецкор ТАСС, командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко.

"Эмбриологический материал, зафиксированный на борту российского сегмента МКС, будет подвергнут анализу и сравнению с материалом, зафиксированным на Земле. Проанализировав полученные образцы, ученые попробуют прийти к заключению, что важнее для успешного развития эмбрионов в космосе: искусственная гравитация или защита от радиации. От итогов эксперимента зависит дальнейший план действий исследователей по совершенствованию внеземных систем жизнеобеспечения", - заявил Кононенко.

Эксперимент проводился в новом модуле "Наука" на протяжении 15 суток. "Яйца перепела гораздо меньше куриных, максимальный размер - около 3 см. В условиях невесомости их необходимо было самым внимательным образом овоскопировать, то есть изучить на наличие дефектов в защитной оболочке - скорлупе, поскольку любая пропущенная трещина в ней, особенно в случае яйца из группы центрифугирования, приведет к разрыву оболочки, выходу содержимого в объем оборудования и его выводу из строя. Далее, размещение яиц в обеих секциях инкубатора, особенно на центрифуге, требовало значительных навыков прецизионной работы в условиях невесомости", - отметил Кононенко.

Космонавт выразил надежду, что полученные результаты помогут ученым в процессе адаптации птиц к условиям невесомости. "Остается лишь дождаться кораблей, которые привезут на Землю зафиксированные эмбрионы перепелов, и предоставить слово ученым, которые, надеюсь, раскроют причину аномалий эмбрионов перепела в невесомости и придумают, как получить популяцию птиц в космосе", - подчеркнул спецкор ТАСС.

В рамках эксперимента на борту МКС яйца помещались в комплекс "Инкубатор", который поддерживал два вида условий выращивания: в условиях искусственной силы тяжести и невесомости. В 1990-1999 годах на борту станции "Мир" прошло восемь экспериментов по изучению эмбрионального развития японского перепела с дальнейшим выведением птенцов. У "космических" эмбрионов наблюдались патологии в становлении отдельных органов и систем, а птенцы, которым удалось вылупиться, к условиям невесомости адаптироваться не смогли.