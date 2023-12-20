В Роскосмосе заявили о проведении регулярных и систематических проверок предприятий

Замглавы госкорпорации отметил, что представительства на постоянной основе контролируют качества изделий, а доля средств проверки постоянно повышается

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Роскосмос регулярно осуществляет систематические аудиты и проверки организаций отрасли. Об этом в интервью ТАСС рассказал заместитель гендиректора госкорпорации по средствам выведения, эксплуатации наземной космической инфраструктуры, обеспечению качества и надежности Александр Лопатин.

"Роскосмос с участием головных научно-исследовательских организаций регулярно проводит проверки - в их ходе выявляются проблемные вопросы, разрабатываются рекомендации", - сказал Лопатин. Он подчеркнул, что эти рекомендации носят не только корректирующий, но и предупреждающий характер.

Замглавы Роскосмоса добавил, что представительства Роскосмоса на постоянной основе осуществляют контроль качества изделий, а доля средств проверки постоянно повышается.

Полный текст интервью будет опубликован в 09:40 мск.