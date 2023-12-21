НИИ пищеконцентратной промышленности разработает рацион питания для космонавтов на РОС

Соответствующий запрос поступил от РКК "Энергия", сообщил начальник отдела космического питания НИИ ПП и СПТ Андрей Ведерников

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Специальный рацион питания будет разработан для применения на перспективной Российской орбитальной станции (РОС). Об этом ТАСС сообщил начальник отдела космического питания Научно-исследовательского института пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии (НИИ ПП и СПТ) Андрей Ведерников.

"Институт получил запрос от РКК "Энергия" по поводу разработки нового рациона космонавтов для будущей Российской орбитальной станции. Соответственно, наша организация, наряду с другими смежными организациями, будет разработчиком данного рациона для РОС", - заявил Ведерников.

В феврале в интервью ТАСС заместитель генерального конструктора РКК "Энергия", главный конструктор РОС Владимир Кожевников сообщал, что срок запуска первого, научно-энергетического модуля РОС планируется на конец 2027 года, узлового, шлюзового, базового и целевого модулей - на период 2028-2030 годов.