Ракета "Союз-2.1б" стартовала с космодрома Плесецк со спутником в интересах МО РФ

Космодром находится в Архангельской области

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Воздушно-космические силы (ВКС) РФ совершили пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк. Она выведет на орбиту спутник в интересах Минобороны РФ, сообщили в военном ведомстве.

"В четверг, 21 декабря, в 11:48 мск с Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области боевыми расчетами космических войск ВКС проведен пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическим аппаратом в интересах Минобороны России", - говорится в сообщении.