Завершен прием документов в рамках открытого набора в отряд космонавтов

Как сообщили в Роскосмосе, часть претендующих не прошли испытания

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Прием документов для участия в четвертом открытом наборе в отряд космонавтов Роскосмоса завершен, сообщили в госкорпорации.

"Прием документов для участия в открытом отборе в отряд космонавтов Роскосмоса завершен. Желаем удачи участникам очного этапа!", - говорится в сообщении. Там отметили, что за время отбора в ЦПК поступило 1394 обращения по телефону, электронной почте и в письменном виде, а также 263 пакета документов претендентов, из которых 69 принадлежало женщинам.

В Роскосмосе добавили, что часть претендующих не прошли испытания, и на очный этап отбора приглашен 41 человек, в том числе 8 женщин. "На данный момент в очном этапе отбора принимают участие 20 претендентов, двое из которых его успешно завершили, и ожидают утверждения решения Врачебно-экспертной комиссии на заседании Главной медицинской комиссии", - отметили в госкорпорации.

Как рассказали в Роскосмосе, открытый отбор позволяет рассматривать кандидатуру не только военных летчиков, но и гражданских инженеров, врачей и научных сотрудников. "Исходя из статистических данных, 63 заявления с пакетами документов из 263 направили претенденты - военнослужащие. 45 претендентов работают на предприятиях ракетно-космической отрасли", - пояснили там.

10 июля стало известно о начале четвертого открытого отбора в российский отряд космонавтов. Исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев отмечал, что в результате отряд может пополниться кандидатами в космонавты численностью от четырех до шести человек. Документы по результатам открытого набора космонавтов будет переданы из ЦПК в Роскосмос в марте 2024 года. Изначально предполагалось, что заявления и копии документов претендентов будут приниматься до 30 октября, но в конце октября в госкорпорации сообщили о продлении сроков отбора до 20 декабря 2023 года.