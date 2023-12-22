В ИМБП заявили, что погода на Земле ограничивает возможности смены даты запуска "Биона-М2"

Есть определенное окно для запуска, но все зависит от ракетчиков, рассказал глава ИМБП РАН Олег Орлов

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Запуск биологического спутника "Бион-М" №2 запланирован на 31 июля 2024 года, в случае сдвига даты старт может быть произведен не позднее 31 августа в связи с погодными условиями на Земле. Об этом на пресс-конференции заявил глава Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Олег Орлов.

"Запуск "Биона-М" №2 на сегодняшний день запланирован на 31 июля. Есть определенное окно, подходящее для запуска. Все зависит не от нас, а от лиц, которые эксплуатируют, иными словами, от ракетчиков. Сдвиг даты запуска возможен, но нам бы не хотелось, чтобы по организационно-техническим дату старта перенесли на другой период. Поскольку мы столкнемся со встречей животных в холодный период, там может быть ветра, холод. Это принципиальный вопрос для нас", - подчеркнул Орлов.

По словам начальника лаборатории целевых полезных нагрузок и средств медицинского контроля ИМБП РАН Владислава Седлецкого, 31 августа - крайний срок запуска биоспутника. "31 августа - крайняя дата, к которой мы готовы как постановщики научной программы. Космический аппарат после полета длиной 30 суток приземлится в Оренбургской области. То есть, в этом случае 31 сентября. Если позже, будет уже холодно. Животные и насекомые могут ощутить некий стресс от этого", - сказал специалист.

Ранее сообщалось, что запуск "Биона-М" №2 запланирован на третий квартал 2024 года. В частности, на биоспутнике будут отправлены 1 500 мух-дрозофил и 75 мышей. Также с помощью аппарата на орбиту должны отправиться растения и микроорганизмы. Аппарат будет выведен на высокоширотную орбиту для подготовки к дальнейшему созданию Российской орбитальной станции (РОС).

"Бион" - серия отечественных космических аппаратов для биологических исследований. В частности, ученых интересует воздействие на живые организмы радиации и невесомости. Первый подобный аппарат под названием "Космос-605" был запущен в 1973 году. В 2013 году на орбиту вывели первый спутник из серии "Бион-М". Тогда в космосе побывали мыши, монгольские песчанки, гекконы, улитки, растения и колонии различных микроорганизмов.