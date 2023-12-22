Firefly Aerospace запустила ракету со спутником корпорации Lockheed Martin

Она стартовала с площадки на базе ВВС США Ванденберг в Калифорнии

НЬЮ-ЙОРК, 22 декабря. /ТАСС/. Частная американская компания Firefly Aerospace успешно запустила ракету-носитель Alpha со спутником Tantrum корпорации Lockheed Martin, оснащенным широкополосной электронно-управляемой антенной. Трансляция велась на сайте компании.

Ракета стартовала с площадки на базе ВВС США Ванденберг в штате Калифорния в 09:32 по местному времени (20:32 мск). Это уже четвертый запуск Firefly Aerospace. Как пояснила компания, антенна спутника Tantrum "продемонстрирует более быструю калибровку датчиков на орбите".

Компания Firefly Space Systems была основана в 2014 году. После банкротства в 2017 году ее приобрела компания украинского предпринимателя Максима Полякова, после чего она была переименована в Firefly Aerospace, однако в начале 2022 года ее выкупила американская AE Industrial Partners. Штаб-квартира компании находится в Остине (штат Техас).