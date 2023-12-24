SpaceX запустила ракету с двумя разведывательными спутниками Германии

Она стартовала с базы Ванденберг в штате Калифорния

НЬЮ-ЙОРК, 24 декабря. /ТАСС/. Компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с двумя разведывательными спутниками Министерства обороны Германии. Трансляция велась на сайте компании.

Старт ракеты-носителя был осуществлен с базы Ванденберг в штате Калифорния в 05:11 по местному времени (16:11 мск). Аппараты SARah 2 и SARah 3 дополнят спутник SARah 1, который вывели на орбиту летом 2022 года. Все вместе они придут на смену группировке спутников SAR-Lupe.

SARah 2 и SARah 3 оснащены пассивной параболической антенной и могут передавать изображения в высоком качестве.