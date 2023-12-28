Программу перекрестных полетов к МКС продлили до 2025 года включительно

В октябре правительство РФ одобрило проведение переговоров между Роскосмосом и NASA о подписании второго дополнения к договору

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Роскосмос и NASA планируют продолжить перекрестные полеты по программе Международной космической станции (МКС) до 2025 года включительно. Об этом сообщили в госкорпорации.

"В 2023 году в целях поддержания надежности функционирования МКС в целом и гарантированного присутствия на российском сегменте как минимум одного представителя Роскосмоса и присутствия на американском сегменте как минимум одного представителя NASA с американскими партнерами достигнута договоренность о продолжении перекрестных полетов до 2025 года включительно", - говорится в сообщении.

В сентябре глава госкорпорации Юрий Борисов сообщил, что Роскосмос и NASA готовят новое дополнение к соглашению о перекрестных полетах на Международную космическую станцию. По его словам, в марте 2024 года на корабле Crew Dragon должен полететь космонавт Роскосмоса Александр Гребенкин, на 2025 год экипажи еще будут сформированы.

В октябре правительство РФ одобрило проведение переговоров между Роскосмосом и NASA о подписании второго дополнения к договору.

О подписании соглашения о совместных перекрестных полетах российских и американских космонавтов на МКС Роскосмос сообщил 15 июля 2022 года. Командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко рассказывал, что подписанное ранее соглашение о перекрестных полетах подразумевает три полета российских космонавтов на американском корабле Crew Dragon. В марте текущего года Роскосмос сообщил о расширении числа миссий перекрестных полетов на МКС еще на одну.