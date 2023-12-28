Медкомиссия признала космонавтов Гребенкина и Горбунова годными к полету

Гребенкин отправится на МКС в составе миссии Crew-8 в феврале 2024 года

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Главная медицинская комиссия признала российских космонавтов Александра Гребенкина и Александра Горбунова годными к полету в космос по программе перекрестных полетов.

"Сегодня в Центре подготовки космонавтов состоялось заседание главной медицинской комиссии. <…> Комиссия проанализировала медицинские данные и показатели космонавтов Александра Гребенкина и Александра Горбунова. По результатам заседания комиссии они признаны годными к космическому полету по состоянию здоровья", - сообщили в Роскосмосе.

Отмечается, что Гребенкин отправится на Международную космическую станцию (МКС) в составе миссии Crew-8 в феврале 2024 года, а Горбунов является его дублером.

15 июля 2022 года Роскосмос сообщил о подписании соглашения о совместных перекрестных полетах российских космонавтов и американских астронавтов на МКС, которое подразумевает три полета россиян на американских кораблях. Подводя итоги 2023 года, Роскосмос сообщил, что такие полеты планируется проводить до 2025 года включительно.