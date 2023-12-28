На космодром Восточный доставили гидрометеорологический спутник "Метеор-М"

Как отметили в Роскосмосе, на космодроме проведут подготовку спутника к запуску ракетой-носителем "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат"

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Космический аппарат "Метеор-М", предназначенный для решения задач гидрометеорологического обеспечения, мониторинга климата и окружающей среды, доставили на космодром Восточный.

"Сегодня гидрометеорологический космический аппарат "Метеор-М" № 2-4, созданный Корпорацией ВНИИЭМ (входит в госкорпорацию "Роскосмос"), доставлен на космодром Восточный", - говорится в сообщении Роскосмоса.

Уточняется, что на космодроме специалисты проведут подготовку спутника к запуску ракетой-носителем "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат", запланированному в первом квартале 2024 года.

О космическом аппарате

"Метеор-М" № 2-4 - шестой спутник серии "Метеор-М", созданной по заказу Роскосмоса. Он предназначен для решения задач гидрометеорологического обеспечения, мониторинга климата и окружающей среды, контроля гелиогеофизической обстановки в околоземном космическом пространстве, а также для получения информации с автоматических измерительных платформ сбора данных. Кроме того, на нем установлена аппаратура международной космической системы поиска и спасания Коспас-Сарсат.

Космический аппарат оснащен бортовым радиолокационным комплексом на базе активной фазированной антенной решетки и гелиогеофизическими приборами (измеритель коротковолновой отраженной радиации и радиочастотный масс-спектрометр). Это оборудование позволит обеспечить всепогодный радиолокационный мониторинг Северного морского пути и расширить номенклатуру контролируемых гелиогеофизических параметров.