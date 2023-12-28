Специалистов ЦПК имени Гагарина впервые наградили памятными медалями "ТАСС на МКС"

Их общий тираж составил 100 экземпляров

ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК /Московская область/, 28 декабря. / ТАСС/. Специалисты Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина (ЦПК), готовившие членов экипажа "Союз МС-22", космонавтов Роскосмоса Сергея Прокопьева, спецкора ТАСС на МКС Дмитрия Петелина и астронавта NASA Франциско Рубио, впервые награждены памятными медалями в рамках проекта "ТАСС на МКС", передает корреспондент агентства.

Церемония прошла 28 декабря в ЦПК, награды вручали начальник центра Максим Харламов и первый заместитель генерального директора информационного агентства ТАСС Михаил Калмыков. "Мы все понимаем, какая колоссальная работа стоит за происходящим в космосе. Для ТАСС честь - сотрудничать с Роскосмосом и ЦПК. Вот уже три года у агентства есть собственный корреспондент на борту МКС. Это уникальный проект, аналогов которому нет в мире. Экспедиция "Союз МС-22" стала рекордной по длительности в истории МКС. В честь этого достижения агентство выпустило коллекционную медаль для всех тех, кто причастен к этой исторической миссии", - заявил Калмыков.

Медали с изображением шеврона экипажа "Союз МС-22" и проекта "ТАСС на МКС" отчеканены на Санкт-Петербургском монетном дворе - филиале АО "Гознак" на безвозмездной основе. Их общий тираж составил 100 экземпляров.

В числе награжденных специалистов ЦПК ведущий специалист по ТПК "Союз МС" Дмитрий Вовк, специалист по конструкции ТПК "Союз МС" и проведению примерок Константин Рябов, инструктор экипажей по комплексному управлению орбитальной космической станцией Татьяна Копа, врач функциональной диагностики Русана Серебрякова, ведущий инженер-инструктор - водолазный специалист 1 лаборатории 30 отдела Анатолий Панин, специалист по обслуживанию мобильного компьютерного тренажера ТПК Альберт Пискунов, ведущий специалист по техническим средствам подготовки космонавтов Игорь Щепанский, старший научный сотрудник, постановщик экспериментов Ольга Кутепова, специалист по системе жизнеобеспечения ТПК "Союз МС" Тимофей Егоров.

Экспедиция "Союз МС-22" стала самой длительной миссией за историю Международной космической станции. Прокопьев, Петелин и Рубио прибыли на МКС 21 сентября 2022 года. К моменту посадки 27 сентября этого года экипаж провел в космосе 371 сутки.

О проекте "ТАСС на МКС"

ТАСС и госкорпорация "Роскосмос" подписали 17 ноября 2021 года меморандум о сотрудничестве, в рамках которого было объявлено об открытии корреспондентского пункта ТАСС на МКС. Проект направлен на популяризацию деятельности России в космосе.

Первым корреспондентом ТАСС на орбите стал Герой России космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин. Вторым и третьим спецкором агентства стали Олег Артемьев и Дмитрий Петелин. В настоящее время в корпункте ТАСС на МКС работает заместитель начальника ЦПК имени Ю. А. Гагарина, командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко. В рамках годовой экспедиции Кононенко может стать первым человеком на Земле, пробывшим в космосе более тысячи суток.