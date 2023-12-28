Глава ISRO заявил, что луноход "Прагьян" находится в режиме "вечного сна"

Шридхара Паникер Сомнатх сообщил, что его не будут реактивировать

НЬЮ-ДЕЛИ, 28 декабря. /ТАСС/. Индийские специалисты не смогли добиться реактивации лунохода "Прагьян", принято решение оставить его в режиме сна. Об этом заявил глава Индийской организации космических исследований (ISRO) Шридхара Паникер Сомнатх.

"Миссия "Чандраян-3" была огромным успехом. Это придает нам уверенность, чтобы продолжать работать над нашими программами. После двух недель сбора данных аппараты (посадочный модуль и луноход - прим. ТАСС) крепко спят, поэтому я рекомендовал нашим специалистам не реактивировать их, чтобы они спали вечным сном. К сожалению, мы надеялись, что они проснутся, но этого не случилось", - цитирует агентство ANI выступление Сомнатха на научном фестивале в Мумбаи.

По его словам, это могло случиться по многим причинам. Кроме того, он указал, что даже если бы удалось реактивировать луноход, то специалисты на Земле не узнали бы об этом, потому что он поддерживал связь с центром управления полетов через посадочный модуль, который также не удалось вывести из спящего режима.

Реактивация аппаратов после спячки изначально оценивалась как маловероятное развитие событий. По основному плану миссии, аппараты собрали необходимую информацию еще до отключения. "Я надеюсь, что данные, которые мы собрали за две недели, принесут нам фантастические научные результаты в ближайшие дни. Наши ученые сейчас работают над этим", - добавил он.

Индия в августе 2023 года стала четвертой страной, сумевшей осуществить мягкую посадку на Луну, доставив на нее луноход "Прагьян" в рамках миссии "Чандраян-3". После исследовательской работы с 23 августа по 4 сентября луноход и посадочный модуль были переведены в режим сна, чтобы пережить чрезвычайно холодную лунную ночь. В конце сентября ISRO предприняла попытку "разбудить" оба аппарата, что не увенчалось успехом, но официально космическое ведомство не подводило черту миссии.