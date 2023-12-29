"Луна-27б" может отправиться на Северный полюс Луны или на ее обратную сторону

Научный руководитель Института космических исследований РАН академик Лев Зеленый считает, что Северный полюс естественного спутника Земли остался обделен вниманием международного научного сообщества

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Автоматическая межпланетная станция "Луна-27б" может быть запущена либо на Северный полюс естественного спутника Земли, либо на его обратную сторону, сообщил ТАСС научный руководитель Института космических исследований РАН, научный руководитель первого этапа лунной программы академик Лев Зеленый.

"Мы предложили первый аппарат послать на Южный полюс, если все его операции пройдут успешно, второй уже посылать в другое место, в частности, на Северный полюс", - рассказал Зеленый.

По его словам, Северный полюс естественного спутника Земли остался обделен вниманием международного научного сообщества. "Вся эта армада космических аппаратов - и китайские, и американская программа "Артемида" - они все нацелены на Южный полюс", - отметил академик.

Причиной тому, считает Зеленый, являются данные с российского прибора LEND на американском аппарате LRO (Lunar Reconaissance Orbiter), из которых следует, что на Южном полюсе больше водяного льда.

Ученый отметил, что сейчас нас должно интересовать не общее количество льда на полюсах, а принципиальная возможность исследовать и подтвердить его состав. "Поэтому, конечно, в данном случае существенной разницы между Северным и Южным полюсами нет, зато сравнение измерений на Северном и Южном полюсе даст очень много", - пояснил Зеленый.

Академик добавил, что также рассматривается вариант отправки второго аппарата на обратную сторону Луны. "Есть еще другие идеи. Второй аппарат можно посадить, например, на обратной стороне Луны, тоже в приполярной области. Там тоже большие кратеры и сравнение полярных и приполярных областей будет так же интересно", - заключил он.

О "Луне-27"

В рамках миссии "Луна-27" планируется отработать технологии высокоточной и безопасной посадки на естественный спутник Земли, а также провести исследования Луны в районе Южного полюса.

Во вторник генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов сообщил, что госкорпорация рассматривает предложение РАН о создании двух аппаратов "Луна-27" для обеспечения надежности и гарантированного выполнения научной миссии.