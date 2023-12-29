Создание двух аппаратов "Луна-27" будет на треть дороже, чем одного

Это связано с тем, что испытываться будет один макет для двух копий, пояснил научный руководитель Института космических исследований РАН Лев Зеленый

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Два аппарата "Луна-27" обойдутся всего на 30-35% дороже, чем один. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Института космических исследований РАН, научный руководитель первого этапа лунной программы, академик Лев Зеленый.

"Изготовление второго аппарата вызовет подорожание всей экспедиции - но не в два раза, а процентов на 30-35, поскольку испытываться будет один макет для двух копий, а это очень экономит силы на отработку", - сказал Зеленый. По его словам, относительно небольшое подорожание позволит кратно увеличить эффективность научной миссии.

При этом академик подчеркнул необходимость идентичности служебных систем двух аппаратов. "Даже небольшие отличия приведут к тому, что их надо будет испытывать по-разному. С точки зрения научной полезной нагрузки какой-нибудь один прибор может быть снят, поставлен, это не основные затраты. А служебные системы должны быть полностью идентичны", - сказал он.

Зеленый рассказал, что предложение создать еще одну "Луну-27" поступило от Роскосмоса, и ученые, конечно, поддерживают эту идею. "Тем не менее научную значимость такой парной экспедиции еще надо доказать правительству, которое эту лунную программу должно финансировать", - заключил академик.

О "Луне-27"

В рамках миссии "Луна-27" планируется отработать технологии высокоточной и безопасной посадки на естественный спутник Земли, а также провести исследования Луны в районе Южного полюса.

Во вторник глава Роскосмоса Юрий Борисов сообщил, что госкорпорация рассматривает предложение РАН о создании двух аппаратов "Луна-27" для обеспечения надежности и гарантированного выполнения научной миссии.