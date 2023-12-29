"Луна-27а" и "Луна-27б" могут быть запущены в один год

Перед запуском второй "Луны-27" первый аппарат должен прилететь, успешно прилуниться и отработать несколько задач, уточнил научный руководитель Института космических исследований РАН академик Лев Зеленый

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Запуск автоматических межпланетных станций "Луна-27а" и "Луна-27б" может пройти с промежутком в шесть-девять месяцев, сообщил ТАСС научный руководитель Института космических исследований РАН, научный руководитель первого этапа лунной программы академик Лев Зеленый.

"Мы не планируем их запускать с перерывом в несколько дней или недель, как это было в советское время. Я думаю, с учетом баллистических окон разница между миссиями будет от шести до девяти месяцев - точно в пределах одного года", - сказал Зеленый.

По словам академика, перед запуском второй "Луны-27" первый аппарат должен прилететь, успешно прилуниться и отработать несколько задач. "Планируется, что аппараты будут переживать лунные ночи. Надо поучиться, набраться опыта - с какими-нибудь трудностями наверняка столкнемся", - сказал он.

Зеленый считает, что озвученные главой Роскосмоса Юрием Борисовым планы выполнить миссию в 2028 году реализуемы. "Я считаю, это достаточно времени, чтобы сделать и испытать обе копии", - сказал он.

О "Луне-27"

В рамках миссии "Луна-27" планируется отработать технологии высокоточной и безопасной посадки на естественный спутник Земли, а также провести исследования Луны в районе Южного полюса.

Во вторник Юрий Борисов сообщил, что госкорпорация рассматривает предложение РАН о создании двух аппаратов "Луна-27" для обеспечения надежности и гарантированного выполнения научной миссии.