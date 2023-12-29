Space X осуществила запуск ракеты-носителя Falcon Heavy с беспилотным космопланом X-37B

Старт состоялся с космодрома в космическом центре Кеннеди в 04:07 мск 29 декабря

НЬЮ-ЙОРК, 29 декабря. /ТАСС/. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства и компания SpaceX осуществили запуск тяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy с многоразовым беспилотным космопланом военного назначения X-37B Космических сил США

Старт состоялся с космодрома в космическом центре Кеннеди (штат Флорида) в 04:07 мск 29 декабря.

Falcon Heavy - частная сверхтяжелая ракета-носитель частично многоразового использования. Принадлежит к семейству ракет Falcon, созданных компанией SpaceX, основанной в 2002 году Илоном Маском. Falcon Heavy была разработана на базе ракеты Falcon 9 (эксплуатируется с 2010 года). Создание сверхтяжелого носителя, по словам Маска, обошлось компании примерно в $500 млн.

Первоначально Falcon Heavy разрабатывалась для запуска пилотируемого корабля Crew Dragon, а также в перспективе для миссий на Луну и Марс. Однако после первого пуска ракеты Маск объявил, что она будет использоваться только для доставки на орбиту тяжелых спутников. Впоследствии созданные SpaceX ракеты Falcon 9, Falcon Heavy и корабли Dragon планируется заменить многоразовой ракетно-космической системой, совмещающей в себе ракету-носитель и корабль. Проект под условным названием BFR (Big Falcon Rocket) был презентован в сентябре 2017 году на Международном конгрессе по астронавтике в Аделаиде (Австралия). В ноябре 2018 года Маск сообщил, что BFR переименован в Starship.