Полет первого турецкого космонавта перенесли на 17 января

Министр промышленности и технологий Фатих Каджыр объяснил это тем, что SpaceX также перенесла свой запуск, который планировался до полета космонавта из Турции

АНКАРА, 30 декабря. /ТАСС/. Министр промышленности и технологий Фатих Каджыр заявил, что полет первого турецкого космонавта Альпера Гезеравджи перенесен на 17 января. Об этом он сказал в эфире телеканала Habertürk.

"Полет будет 17 января 2024 года. Ранее мы сообщали, что он планировался на 9 января, но из-за того, что SpaceX проведет планировавшийся до нашего полета запуск позже, то и дата отправки нашего космонавта сдвигается на 7-8 дней. То есть пока что это 17 января", - сказал он.

Каджыр отметил, что в ходе миссии планируется провести несколько научных экспериментов и наблюдений. Анкара, по его словам, возлагает большие надежды на этот полет, как на начало нового этапа технологического развития страны.

К эфиру также присоединился сам Гезеравджи. Он находится в режиме предполетного карантина и тренировок. По его словам, все идет по плану и без проблем, хотя некоторое волнение из-за предстоящего полета и его важности для страны все же присутствует.

Турецкий космонавт входит в состав миссии Axiom 3, которая отправится на Международную космическую станцию из Космического центра им. Джона Кеннеди. Вместе с ним на орбиту полетят коллеги из Испании, Италии и Швеции.

Национальная космическая программа

В апреле 2023 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган представил публике двух кандидатов для полета на МКС. Вместе с Гезеравджи, который является летчиком ВВС республики, к миссии готовился Тува Джихангир Атасевер, работавший инженером в компании Roketsan. Эти люди были выбраны из 36 тыс. кандидатов в рамках отбора, который проводили эксперты турецкой космической программы, республиканских НИИ и специалисты американской компании Axiom Space.

Президент Турции в 2021 году объявил о начале реализации национальной космической программы, включающей подготовку космонавтов и отправку собственной ракеты на Луну. Расходы на нее составят порядка $6 млрд. В рамках лунной программы страна разрабатывает корабль, который должен будет совершить посадку на поверхность спутника Земли.