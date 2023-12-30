Космонавты с борта МКС поздравили МХТ имени Чехова с наступающим Новым годом

Они, в частности, пожелали коллективу театра больше светлых и добрых дней в 2024 году

МКС, 30 декабря. /ТАСС/. Российские члены экипажа Международной космической станции (МКС) из космоса поздравили МХТ имени А. П. Чехова с наступающим Новым годом.

Командир отряда космонавтов Роскосмоса, специальный корреспондент ТАСС на МКС Олег Кононенко передал видеозапись поздравления. "Дорогие друзья, от всей души поздравляю вас с наступающим, новым 2024 годом и Рождеством", - сказал он.

Николай Чуб пожелал коллективу МХТ процветания. "С борта МКС хотим пожелать вам космического здоровья, семейного благополучия, гармонии и радости, а нашему любимому театру - дальнейшего процветания", - заявил космонавт.

В свою очередь, Константин Борисов пожелал артистам и другим сотрудникам театра больше светлых и добрых дней в 2024 году.

"Пусть неприятности останутся в прошлом, будьте счастливы и любимы", - сказал он.

В июле художественный руководитель - директор Московского художественного театра Константин Хабенский передал командиру отряда космонавтов Роскосмоса трех плюшевых чаек. Символ театра - чайка - стала индикатором невесомости в полете космонавтов. Эмблема театра, отметившего 125-летие 26 октября, была нанесена на ракету "Союз-2.1а".