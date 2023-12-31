Космонавты на МКС отпразднуют Новый год на российском сегменте

На столе будет тушеная свинина, токана мясо-овощную, цыплята в белом соусе, судак и другие блюда

МКС, 31 декабря. /ТАСС/. Экипаж Международной космической станции (МКС) отпразднует Новый год на российском сегменте. На праздничном столе будут блюда из штатного рациона питания космонавтов, передает спецкор ТАСС, командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко.

"Сегодня 31 декабря, и всем международным экипажем мы будем встречать Новый год на российском сегменте. На праздничном столе у нас будет штатный рацион питания, но самое вкусное из этого рациона: соки, чай, кофе, карп, медовая коврижка, печенье, очень вкусные палочки из различных сухофруктов: курага, чернослив, десерты из яблок и персиков", - рассказал Кононенко.

Спецкор ТАСС признался, что на новогоднем столе будет и его любимое блюдо. "Ну и вторые блюда: свинина тушеная со сладким перцем, токана мясо-овощная - мое самое любимое блюдо. Цыплята в белом соусе, судак, осетр. Шоколадный сыр и еще пару различных десертов. Вот это все мы собираемся съесть в новогоднюю ночь", - сказал космонавт.

На МКС вахту сейчас несут космонавты Роскосмоса Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов, астронавты NASA Жасмин Могбели и Лорал О’Хара, астронавт ESA Андреас Могенсен, а также астронавт JAXA Сатоси Фурукава.