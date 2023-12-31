Космонавты и астронавты встретят Новый год на МКС по Москве, Хьюстону и Токио

На Международной космической станции Новый год будет ровно столько, сколько раз она пересечет часовые пояса, рассказал командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко

МКС, 31 декабря. /ТАСС/. Экипаж Международной космической станции (МКС) будет праздновать Новый год несколько раз - по времени Москвы, Хьюстона и Токио, передает специальный корреспондент ТАСС, командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко.

"Встречать будем все вместе. На МКС Новый год будет ровно столько, сколько раз она пересечет часовые пояса, где Новый год уже наступил. Это баллистика, надо смотреть. Поэтому никто не заморачивается и отвечает, что 16 раз, а это означает только количество витков в сутки, а не пересечение часовых поясов. Экипаж обязательно встретит Новый год по Москве, по Хьюстону, по Токио и по времени Дании, откуда родом Андреас", - рассказал Кононенко.

Ранее специальный корреспондент ТАСС сообщил, что экипаж МКС отпразднует новый год на российском сегменте станции.

На МКС вахту сейчас несут космонавты Роскосмоса Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов, астронавты NASA Жасмин Могбели и Лорал О’Хара, астронавт ESA Андреас Могенсен, а также астронавт JAXA Сатоси Фурукава.