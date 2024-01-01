Индия запустила в космос спутник для исследования черных дыр

Оборудование, которое стоит на ракете-носителе, позволит провести еще 10 научных экспериментов

НЬЮ-ДЕЛИ, 1 января. /ТАСС/. Индийская организация космических исследований успешно запустила в космос ракету-носитель PSLV-C58, которая вывела на орбиту спутник XPoSat. Как сообщает организация на сайте, ракета стартовала с космодрома на острове Шрихарикота в Бенгальском заливе, где расположен Космический центр им. Сатиша Дхавана.

Задачей спутник XPoSat станет исследование черных дыр. По информации ведомства, это устройство - первый его специализированный научный аппарат для проведения исследований в области космических измерений рентгеновского излучения небесных источников. Спутник несет две полезные нагрузки: POLIX (рентгеновский поляриметр для астрономических наблюдений) и XSPECT (прибор для рентгеновской спектроскопии и хронометрирования).

Благодаря запуску XPoSAT Индия стала второй страной после США, имеющей станцию для изучения черных дыр и нейтронных звезд, отмечает индийское космическое ведомство.

Оборудование, установленное на ракете-носителе, позволит провести еще 10 научных экспериментов.