1 января, 15:29

Экипаж МКС встретил Новый год на российском сегменте станции

Члены экипажа МКС. Олег Кононенко/ Роскосмос/ ТАСС, МКС
Члены экипажа МКС
© Олег Кононенко/ Роскосмос/ ТАСС, МКС

На МКС вахту несут космонавты Роскосмоса Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов, астронавты NASA Жасмин Могбели и Лорал О’Хара, астронавт ESA Андреас Могенсен, а также астронавт JAXA Сатоси Фурукава

МКС, 1 января. /ТАСС/. Экипаж Международной космической станции (МКС) отпраздновал наступление Нового года на российском сегменте, сообщил спецкор ТАСС, космонавт Роскосмоса Олег Кононенко.

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Космонавт поделился фотографией торжества. "Встретили Новый год в замечательной компании", - сказал Кононенко.

На МКС вахту сейчас несут космонавты Роскосмоса Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов, астронавты NASA Жасмин Могбели и Лорал О’Хара, астронавт ESA Андреас Могенсен, а также астронавт JAXA Сатоси Фурукава.  

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