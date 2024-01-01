Экипаж МКС встретил Новый год на российском сегменте станции

МКС, 1 января. /ТАСС/. Экипаж Международной космической станции (МКС) отпраздновал наступление Нового года на российском сегменте, сообщил спецкор ТАСС, космонавт Роскосмоса Олег Кононенко.
Космонавт поделился фотографией торжества. "Встретили Новый год в замечательной компании", - сказал Кононенко.
На МКС вахту сейчас несут космонавты Роскосмоса Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов, астронавты NASA Жасмин Могбели и Лорал О’Хара, астронавт ESA Андреас Могенсен, а также астронавт JAXA Сатоси Фурукава.