1 января, 15:29 Экипаж МКС встретил Новый год на российском сегменте станции

Члены экипажа МКС © Олег Кононенко/ Роскосмос/ ТАСС, МКС

На МКС вахту несут космонавты Роскосмоса Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов, астронавты NASA Жасмин Могбели и Лорал О’Хара, астронавт ESA Андреас Могенсен, а также астронавт JAXA Сатоси Фурукава