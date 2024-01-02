Метеорный поток Квадрантиды достигнет максимума активности в ночь на среду

Как сообщили в пресс-службе Московского планетария, лучшее время для наблюдений - с полуночи и до рассвета, однако этому может помешать Луна

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Пик активности метеорного потока Квадрантиды, который станет первым звездопадом года, ожидается в ночь на 3 января. При ясной погоде жители Земли смогут увидеть до 120 "падающих звезд" в час, однако Луна после полуночи может помешать наблюдению, сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.

Искать звездопад нужно над северо-восточным горизонтом. Область вылета метеоров будет располагаться под ручкой ковша Большой Медведицы в созвездии Волопас. Астрономы ожидают до 120 вспышек-метеоров в небе.

"Лучшее время для наблюдений - с полуночи и до рассвета, когда радиант окажется максимально высоко над горизонтом. Но условия наблюдения Квадрантид в 2024 году - не очень благоприятны. Луна в фазе последней четверти (4.01.24) восходит после полуночи и помешает наблюдению метеоров", - сообщили в планетарии.

Ежегодный метеорный поток наблюдается с 28 декабря по 12 января. Свое название он получил от неиспользуемого в современной астрономии созвездия Стенной Квадрант.