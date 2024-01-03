Диск Солнца 3 января будет выглядеть на 3% крупнее, чем в июле

В Московском планетарии сообщили, что это связано с минимальным расстоянием между Землей и Солнцем

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Расстояние между Солнцем и Землей в среду, 3 января, будет минимальным в году, что сделает видимый диаметр светила примерно на 3% больше, чем в июле, когда они находятся максимально далеко друг от друга, сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.

"В среду, 3 января 2024 расстояние между Солнцем и нашей планетой минимально в году и составляет 147 098 988 км <...>. Видимый диаметр Солнца - наибольший в 2024 году (32 угловые минуты 35 секунд), в результате чего диск небесного светила будет выглядеть на 3% больше, чем в начале июля, когда это расстояние максимально", - пояснили в планетарии, отметив, что эта разница заметна лишь при сравнении изображений Солнца в эти периоды, так как "изменения происходят плавно в течение полугода".

Ученые также напомнили, что смена времен года на Земле не зависит от расстояния, которое отделяет планету от Солнца.

"На смену времен года влияет наклон земной оси к плоскости орбиты. На самом деле ближе всего к Солнцу Земля находится зимой, а дальше всего - летом", - сказали астрономы.

Солнце до 20 января будет двигаться по созвездию Стрельца, после чего перейдет в созвездие Козерог. Продолжительность светового дня на широте Москвы возрастет к концу месяца почти на 1,5 часа и составит 8 часов 32 минуты.