Индия намерена впервые отправить в космос спутник с помощью американской SpaceX

Глава ISRO Шридхара Паникер Сомнат сообщил, что компании пришлось обратиться к SpaceX, "поскольку к необходимому сроку не было другой ракеты"

НЬЮ-ДЕЛИ, 3 января. /ТАСС/. Индийская организация космических исследований (ISRO) и правительственный департамент космических исследований намерены использовать ракету-носитель Falcon-9 американской компании SpaceX для запуска тяжелого спутника связи нового поколения GSAT-20. Об этом сообщил журналистам глава ISRO Шридхара Паникер Сомнатх.

"Индии пришлось обратиться к SpaceX, поскольку к необходимому сроку не было другой ракеты", - приводит слова Сомнатха телеканал NDTV.

У Индии нет собственных ракет, способных вывести на геостационарную орбиту Земли спутники массой более 4 тонн. Работа над таким носителем в настоящее время идет. Компания New Space India Limited (коммерческое подразделение ISRO) подписала контракт со SpaceX на запуск на орбиту GSAT-20, миссия может состояться во втором квартале этого года.

Индия впервые заключила такое соглашение с американской компанией. До сих пор при необходимости ISRO пользовалась услугами возглавляемого Францией консорциума Arianespace. Спутник GSAT-20 весит 4,7 тонны, специально разработан для удовлетворения растущих потребностей отдаленных регионов в услугах связи и будет обеспечивать широкополосный доступ в интернет по всей территории республики.