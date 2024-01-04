Раскрыт механизм периодического исчезновения хлора из атмосферы Марса

Как отмечают исследователи, в стратосфере Земли пары соляной кислоты быстро поглощаются формирующимися кристаллами водяного льда, в результате чего концентрации соединений хлора в тех участках, где формируются облака и скопления частиц льда, всегда находится на минимуме

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Российские и европейские астрономы выяснили, что пары соляной кислоты, обнаруженные в 2020 году зондом "ЭкзоМарс-TGO", периодически исчезают из атмосферы Марса в результате их взаимодействий с частицами водяного льда. Об этом говорится в научной статье, размещенной в электронной библиотеке arXiv.

"Мы использовали инструмент ACS на борту "ЭкзоМарса-TGO" для одновременных замеров концентрации частиц водяного льда и паров соляной кислоты в атмосфере Марса. Эти замеры указали на то, что атмосферные скопления льда активно взаимодействуют с соединениями хлора и играют важную роль в их периодическом и быстром исчезновении из атмосферы", - пишут исследователи.

К такому выводу пришла группа российских и европейских планетологов под руководством главного специалиста отдела физики планет Института космических исследований РАН (Москва) Александра Трохимовского при изучении данных, которые были собраны российским прибором ACS на борту зонда "ЭкзоМарс-TGO" во время первых четырех лет его работы на орбите Марса.

Еще в 2020 году Трохимовский и его коллеги обнаружили, что в атмосфере Марса присутствуют значимые количества паров соляной кислоты (HCl) и, возможно, других соединений хлора. Это открытие стало большой неожиданностью для ученых, так как ранее планетологи никогда не находили даже намеков на наличие этих веществ в атмосфере Марса. Более того, затем астрономы обнаружили, что пары соляной кислоты периодически исчезали из воздушных оболочек Марса, причем этот процесс проходил почти мгновенно.

Как отмечают исследователи, в стратосфере Земли пары соляной кислоты быстро поглощаются формирующимися кристаллами водяного льда, в результате чего концентрации соединений хлора в тех участках, где формируются облака и скопления частиц льда, всегда находится на минимуме. Эта закономерность натолкнула планетологов на мысль одновременно измерить концентрацию частиц льда и соляной кислоты в атмосфере Марса на высоте в 30-80 км от поверхности планеты.

Полученные прибором ACS данные показали, что самые большие количества соляной кислоты присутствовали в своеобразных "ледяных ямах", прослойках марсианской атмосферы на высоте в 30 и 45 км, где концентрация частиц водяного льда была минимальной. Аналогичным образом в слоях атмосферы с большим количеством льда молекулы HCl в целом отсутствовали, что говорит в пользу того, что он активно поглощает соляную кислоту. Это свидетельствует о том, что частицы водяного льда играют очень важную роль в круговороте соединений хлора на Марсе, подытожили исследователи.

О проекте "ЭкзоМарс"

Совместный российско-европейский проект "ЭкзоМарс" включал в себя две части - орбитальный зонд "ЭкзоМарс-TGO", оснащенный российскими и зарубежными научными приборами для исследования атмосферы Марса, а также спускаемый модуль "Казачок" и марсоход "Розалинд Франклин".

Орбитальная часть миссии была успешно доставлена к Марсу в 2016 году, и сейчас она активно изучает состав и свойства атмосферы четвертой планеты Солнечной системы. Запуск второй половины "ЭкзоМарса" был отменен по решению европейской стороны в начале 2022 года из-за событий на Украине, причем это произошло за несколько месяцев до вывода миссии в космос.