Индийская станция Aditya-L1 вышла на заданную орбиту для изучения Солнца

Премьер-министр Индии Нарендра Моди отметил, что это достижение стало еще одной важной вехой для страны

НЬЮ-ДЕЛИ, 6 января. /ТАСС/. Запущенная Индией автоматическая космическая станция по изучению Солнца Aditya-L1 вышла на гало-орбиту, где будет заниматься исследованиями светила. Как сообщил премьер-министр Индии Нарендра Моди, это достижение стало "еще одной важной вехой для Индии".

"Первая солнечная обсерватория Индии Aditya-L1 достигла пункта назначения. Это свидетельство преданности наших ученых осуществлению самых трудных и сложных космических миссий. Я присоединяюсь к нации и аплодирую этому выдающемуся подвигу. Мы продолжим осваивать новые рубежи науки на благо человечества", - написал премьер в X (ранее Twitter).

Аппарат был запущен 2 сентября 2023 года. Теперь он находится на гало-орбите в районе точки Лагранжа (точка L1) системы Солнце - Земля на расстоянии примерно 1,5 млн км от Земли. В этой точке автоматическая станция сможет находиться неподвижно относительно Земли и Солнца. Там никогда не бывает солнечных затмений, можно беспрепятственно наблюдать за светилом и фиксировать его излучение. Кроме того, аппарат будет находиться вдали от магнитного поля Земли, чтобы избежать помех при измерениях.

Станция оборудована семью исследовательскими системами для изучения различных параметров Солнца. Аппарат исследует поток частиц, идущих от светила, а также должен измерять магнитное поле, исследовать солнечную корону и динамику корональных выбросов массы. Также станция будет изучать солнечную фотосферу, хромосферу, измерять колебания солнечного излучения.